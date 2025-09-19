×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniği: 10 bin kişi tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Berlin#İkinci Dünya Savaşı
Almanyada İkinci Dünya Savaşından kalma bomba paniği: 10 bin kişi tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 11:09

Almanya'nın başkenti Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunması nedeniyle yaklaşık 10 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Haberin Devamı

Berlin polisinden yapılan açıklamada, kentteki Spree Nehri'nde 3 metre derinlikte, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin kişinin güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Tahliyenin tamamlanmasının ardından yapılan incelemede, patlamamış bombanın herhangi bir tehlike oluşturmadığı bu nedenle nehirden çıkarılarak imha edileceği kaydedilen açıklamada, bombanın bulunduğu alanın yaklaşık 500 metre çapındaki alanın 12 saat boyunca kara ve nehir trafiğine kapatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, tahliye edilen vatandaşların tekrar evlerine geri dönebileceği duyuruldu.

Gözden KaçmasınGazzenin son yaşam hatları çökmek üzere: İsrail ordusu kent merkezine ilerleyişini sürdürüyor... Siviller kuşatma altındaGazze'nin son yaşam hatları çökmek üzere: İsrail ordusu kent merkezine ilerleyişini sürdürüyor... Siviller kuşatma altındaHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınLondranın Müslüman Belediye Başkanı Trumpın hedefindeLondra'nın Müslüman Belediye Başkanı Trump'ın hedefindeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Berlin#İkinci Dünya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!