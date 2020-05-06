Almanya’da ikinci dalga endişesi

Dün başkent Berlin’deki olağan basın toplantısında konuşan Prof. Wieler şöyle dedi: “Biz ikinci bir dalganın geleceğinden çok eminiz. Bunun için gerekli hazırlıkları yaptık. Şimdi daha iyi hazırlıklıyız. Hastalıkla nasıl hareket edeceğimizi daha iyi biliyoruz. Doktorlar hasta tedavisinde daha bilgililer. İkinci dalga için hazırlık çok daha iyi.”

‘BULAŞMA HIZI DÜŞTÜ’

Prof. Wieler bulaşma katsayısının şu anda 0.7 olduğunu belirtti. Bu durumda virüsün bulaşma hızı önemli ölçüde düşmüş görünüyor ve bir hasta virüsü bir başka kişiye bulaştıramıyor. Wieler dünkü koronavirüs bilançosunu ise şöyle açıkladı: “Vaka sayısı 685 arttı ve 163 bin 860’a çıktı. Ölü sayısı 139 artarak, 6 bin 831’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 135 bin 100.”