Almanya’da ibre Scholz’a döndü

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Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) birinci, birlik partileri CDU/CSU’nun ikinci çıktığı seçimlerde üçüncü gelen Yeşiller ve dördüncü gelen Hür Demokrat Parti (FDP), SPD ile ‘Trafik lambası koalisyonu’ oluşturmak için ‘görüşmelere devam’ dedi. Salı günü CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet ve partililerle görüşen Yeşiller, öngörüşmelerin SPD ile FDP ile sürdürülmesine karar verdi.

Yeşiller Eş Başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck, parti yönetiminin çarşamba sabahı yaptığı toplantıdan sonra yaptıkları basın açıklamasında, “Biz FDP’ye görüşmeleri SPD ile sürdürmeyi öneriyoruz” diyerek hedefin “kırmızı-yeşil koalisyon” olduğunu ilan ettiler. FDP Genel Başkanı Christian Lindner de SPD ile “üçlü görüşmelere” hazır olduklarını açıkladı. Her ne kadar CDU/CSU ile ortaklık tamamen rafa kalkmasa da SPD’nin adayı Olaf Scholz’un başbakanlık olasılığı artarken Laschet’in umudu giderek sönüyor. SPD’nin Yeşiller ile bugün görüşmesi bekleniyor.