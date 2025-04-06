Almanya’da hükümet gecikti... Aşırı sağcı parti tarihi desteğe ulaştı

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Seçim öncesi devlet borçlanmasına dair sınırlamanın gevşetilmesine kesinlikle karşı olduklarını yineleyen CDU/CSU’nun başbakan adayı ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ile ‘kardeş parti’ CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in seçimlerden sonra tutum değiştirerek Almanya’nın tarihinde görülmemiş düzeyde 1 trilyon Euro hacimli taze borç alınmasına destek vermeleri muhafazakâr kanadı zayıflatırken, aşırı sağcılara yaradı.

BİRİNCİLİĞE YARIŞIYOR

INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun yüzde 24, AfD’nin yüzde 24, SPD’nin yüzde 16, Yeşiller’in yüzde 11, Sol Parti’nin yüzde 11, FDP’nin yüzde 4 ve BSW’nin (Sahra Wagenknecht İttifakı) yüzde 4 oy alacağı saptandı. Böylece 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerde yüzde 20.8 oy alarak ‘ikinci güçlü parti’ konumuna yükselen AfD, yüzde 28.5 oy alan CDU/CSU’yu yakaladı. INSA yöneticisi Hermann Binkert, “Bu CDU/CSU’nun 2022 yılı Mart ayından beri aldığı en düşük sonuçtur. Tam bir felaket” açıklamasında bulunurken, sağ popülist AfD’nin de kurulduğu 2013 yılından bu yana ilk kez böyle bir sonuca ulaştığının altını çizdi.