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Almanya’da helikopter düştü

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#Almanya#Helikopter#Düştü
Almanya’da helikopter düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 16:12

Almanya’nın Saksonya eyaletinin Grimma kenti yakınlarında Alman ordusuna ait olduğu iddia edilen bir helikopterin düştüğü bildirildi.

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Almanya’nın Saksonya eyaletinin Grimma kenti yakınlarındaki Mulde nehrinde, düşen bir helikopterin parçaları bulundu.

Alman basınında yer alan haberlerde olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, enkazın çıkarılmaya çalışıldığı ve kayıp mürettebatın arandığı aktarıldı.

Olay yerinde büyük miktarda yakıt sızdığı, enkazın nehrin ortasında ve ulaşılması güç bir konumda bulunduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA’nın Leipzig polisine dayandırdığı haberinde, düşen helikopterin Alman ordusuna ait olduğu ve olay yerinin çevresinde askeri yasak bölge oluşturulduğu belirtildi.

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#Almanya#Helikopter#Düştü

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