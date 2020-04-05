Aslına bakılırsa dünya çapında pek çok farklı ülkeden malulen emeklilik, yani belli başlı bazı hastalıklar üzerinden erken emekliliğin ortak olduğunu söylemek mümkün. Zira hastalıklarda aynı derecede etki yarattığı için, uluslararası çapta bazı hastalıklar erken emeklilik konusunda öne çıkıyor.

Almanya'da Hangi Hastalıklardan Emekli Olunur?

Almanya'da çalışan ve Almanya'da ikamet eden pek çok insan hangi hastalıklardan emekli olunacağına dair araştırma yapmaktadır. Bu konuda Almanya'daki ilgili kurumlar üzerinden gerçekleştirilen girişimlerle beraber, ele alınmış belgeler doğrultusunda belli hastalıklar üzerinden erken emeklilik yaşanabilmektedir.

- Kanser,

- Şeker hastalığı,

- Kemik iliği dışında yer alan diğer organ nakilleri,

- Kronik böbrek yetmezliği,

- Otizm,

- MS,

- Alzheimer,

- Tedavisi bulunmayan elektrolit bozuklukları,

- Sara,

- Parkinson,

- Demans,

- Astım,

- Koah,

- Ülseratif kolit,

- Kronik pankreatit,

- Kaşeksi,

- Sigortalı kişinin çalışmasına imkan tanımayan genetik sorunlar,

- Kardiyolojik hastalıklar,

- Travma ardından meydana gelen stres ile obsesif kompulsif bozukluklar,

- Yardım almadan yürüyemeyen kişiler,

Bu gibi hastalıklar nedeniyle Almanya'da malulen emeklilik gerçekleşmektedir.

Almanya'da Hastalıklardan Emekli Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Almanya'da belli başlı hastalıklardan emekli olmak istendiğinde, bunun için başvuru yapılması gerekmektedir. İlgili kurumlar kapsamında gerçekleştirilen başvurular, öncelikle sağlık testi üzerinden geçer. Bu bağlamda sağlık kurumunun ele aldığı rapor doğrultusunda en az %60 oranında ilgili hastalık üzerinde malulen emekli olabileceğine dair onay çıkması gerekir. Daha sonra bu belge üzerinden ilgili kuruma başvuru yapılabilmektedir. Aynı zamanda belli süre dahilinde çalışılmış olması ve prim ödemesi yapılmış olması gerekmektedir.

Almanya'da Hastalıktan Emekli Olabilmek İçin Kriterler Nelerdir?

İlk kriter ilgili hastalık doğrultusunda rapor bağlamada en az %60 hastalığın taşınması yer alır. Aynı zamanda belli miktardaki prim ödemesi ile beraber yaş kriteri de yer almaktadır. Bulunduğunuz ikamet yeri üzerinden size en yakın sağlık kuruluşu aracılığıyla, hastalığınız ile ilgili sağlık raporunu elde edebilirsiniz.