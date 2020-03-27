Almanya’da haftada 500 bin test

Drosten, “Son günlerdeki tahminler üzerinden konuşursak, haftada yarım milyon test gerçekleştiriyoruz” ifadesini kullandı. Uzmanlar, 43.646 koronavirüs vakasının bulunduğu ülkede sadece 239 ölüm yaşanmasını ülkenin agresif test politikasına bağlıyor. Alman Bosch şirketi ise sadece 2.5 saat içinde koronavirüs testi sonucunu açıklayan bir test geliştirildiğini duyurdu. Almanya’da test sonucunu öğrenmek daha önce 24-48 saat arasında sürüyordu. Öte yandan, koronavirüsün hızla yayılmasını durdurmak için çok sıkı önlemler getiren Almanya’da bu sınırların yumuşatılması tartışması başladı. Şirketler tekrar üretime geçmek için hükümete baskı yapıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü önlemlerin yumuşatılmasına karşı uyarılarda bulundu.