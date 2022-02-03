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Almanya'da günlük vaka sayısında yeni rekor

#ALMANYA#Koronavirüs#Kovid 19
Almanyada günlük vaka sayısında yeni rekor

Almanya'da son 24 saatte 236 bin 120 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

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Almanya'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte 236 bin 120 yeni vaka tespit edildi. Rekor veriyle birlikte toplam vaka sayısı 10 milyon 422 bin 764'e yükseldi. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise bin 283,2 olarak belirlendi. Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 164 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı da 118 bin 334'e ulaştı.

4'ÜNCÜ DOZ TARTIŞILIYOR

83 milyon nüfuslu Almanya'da 61,6 milyon kişi korona virüse karşı 2 doz aşı yaptırdı. Hatırlatma dozu (3'üncü doz) yaptıranların sayısı ise yaklaşık 44,3 milyon olarak kaydedildi. Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) Başkanı Thomas Mertens yaptığı açıklamada, 4'üncü doz Covid-19 aşısının yapılıp yapılmamasına dair bir tavsiye hazırladığını bildirdi. Alman medyasına konuşan Mertens, "İsrail'den gelen son veriler, 4'üncü dozun enfeksiyona karşı korumada iyileşme ve ciddi bir hastalık vakasına karşı kayda değer bir koruma sağlayabileceğini gösteriyor. STIKO yakında bu konuda bir tavsiyede bulunacak" ifadelerini kullandı.

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#ALMANYA#Koronavirüs#Kovid 19

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