Almanya’da günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu: Ece Erkenden haber alamıyoruzArkadaşları gözyaşlarına boğuldu: Ece Erken'den haber alamıyoruz!#Ece Erken
Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demediNeden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi#Ekrem İmamoğlu
Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zamErdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zam#İran
Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erkenin eşi silahlı saldırıya uğradı Restorana önce iki kişi geldiler...Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi silahlı saldırıya uğradı! 'Restorana önce iki kişi geldiler...'#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
İstanbulda karla mücadele... Erdoğandan ilk yorum: Basiretsizliktirİstanbul'da karla mücadele... Erdoğan'dan ilk yorum: Basiretsizliktir#Recep Tayyip Erdoğan
Balıkçı KahramanBalıkçı Kahraman#Orkun Ün
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
En kıymetli eşyası minik küpesiydi Fatma Girike veda günü...'En kıymetli eşyası minik küpesiydi' Fatma Girik'e veda günü...#Fatma Girik
Cep telefonu çalındı, çektiği son fotoğrafta hırsızı gördüCep telefonu çalındı, çektiği son fotoğrafta hırsızı gördü#Antalya
Kripto paralarda Fed depremi Satışlar hızlandı...Kripto paralarda Fed depremi! Satışlar hızlandı...#Kripto Para
Fenerbahçede ilginç yöntem Takıma el atar mısın hocam Erol Bulut rahatsız olunca...Fenerbahçe'de ilginç yöntem! 'Takıma el atar mısın hocam?' Erol Bulut rahatsız olunca...#Fenerbahçe
Krize rağmen yenilerini duyurdu... Rekor kırmıştı 2022 için flaş tahminKrize rağmen yenilerini duyurdu... Rekor kırmıştı! 2022 için flaş tahmin#Tesla
Meteorolojiden 23 kente uyarı Peş peşe açıklamalar... Önümüzdeki 3 güne dikkatMeteoroloji'den 23 kente uyarı! Peş peşe açıklamalar... Önümüzdeki 3 güne dikkat#Meteoroloji
Altın fiyatları Fed sonrası sert gerilediAltın fiyatları Fed sonrası sert geriledi!#Altın Fiyatları
NASA bu sorunun cevabını bulana 1 milyon dolar ödül verecekNASA bu sorunun cevabını bulana 1 milyon dolar ödül verecek#NASA
HABERLERDünya Haberleri

Almanya’da günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor

#ALMANYA#Koronavirus#Kovid-19
Almanya’da günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor

Almanya'da son 24 saatte 203 bin 136 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Haberin Devamı

Almanya’da Covid-19 salgınında vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan verilere göre ülke genelinde son 24 saatte 203 bin 136 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana 1 günden kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 9 milyon 238 bin 931'e yükseldi. Son 24 saatte 188 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 117 bin 314'e ulaştı.

Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı (insidans) 1017.4, 1 hafta içinde virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 846 bin 25 olarak tespit edildi.

YOĞUN BAKIMLARDA YOĞUNLUK

Ülkede yoğun bakım servislerinde 21 bin 100 hasta bulunduğu, boş yatak oranının yüzde 16.6 olduğu ve hastanelerde 3 bin 976 boş yatak bulunduğu kaydedildi. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 84.14 olarak açıklanırken, yoğun bakım servislerinde yatan hastaların yüzde 11’inin Covid-19 hastalarından oluştuğu, korona virüs hasta sayısının 2 bin 361 olduğu, hastaların bin 313’ünün solunum sistemine bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü aktarıldı.

83 milyon nüfuslu ülkede 26 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında halkın yüzde 73.6’sı iki doz aşı, yüzde 51.3'ü ise hatırlatma dozunu (3. doz) yaptırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Koronavirus#Kovid-19

BAKMADAN GEÇME!

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Googleda harıl harıl bunu arıyorlar Süper bağışıklık hakkında her şey...

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Google'da harıl harıl bunu arıyorlar! 'Süper bağışıklık' hakkında her şey...

#Hibrit Bağışıklık
İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri

BAKMADAN GEÇME!

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Googleda harıl harıl bunu arıyorlar Süper bağışıklık hakkında her şey...

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Google'da harıl harıl bunu arıyorlar! 'Süper bağışıklık' hakkında her şey...

#Hibrit Bağışıklık
İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri