Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor!

Avrupa'da yeni tip koronavirüs salgınında artan vakaların önüne geçilemiyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 54 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, toplam sayının 501 bin 648'e yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte tespit edilen 19 bin 54 enfeksiyon ile ülkede bir günde kaydedilen vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Ülkede aktif vaka sayısının ise 149 bin 448'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada virüs nedeniyle son 24 saatte 103 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 10 bin 452’ye yükseldiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı 352 bin 200 olarak açıklandı.

Öte yandan Almanya'da en son dün açıklanan 18 bin 681 vaka sayısı ile rekor seviyeye ulaşılmıştı.