Almanya'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünün açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 23 bin 679 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu.

Almanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 242 bin 203'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 922 bin 100 olarak kaydedildi.

Son 24 saatte 440 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 20 bin 372'ye çıktı.