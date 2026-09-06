Almanya’da gözler Saksonya Anhalt’ta

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Yaklaşık 2.8 milyon nüfuslu Saksonya-Anhalt’ta hem eyaletin kaderini belirleyecek hem de Almanya’yı etkileyecek seçimlerde 1 milyon 690 bine yakın seçmenin çok büyük bir bölümü bugün sandık başı yapacak. Son anketlerde aşırı sağcı AfD, açık ara birinci parti görünüyor. “Seçim Araştırma Grubu” tarafından 1-3 Eylül tarihlerinde Saksonya-Anhalt’ta Alman devlet televizyonu ZDF adına yapılan son ankete göre, bugün yapılacak seçimlerde AfD’nin yüzde 42, Hristiyan Demokrat Birlik Parti’nin (CDU) yüzde 23, Sol Parti’nin yüzde 11.5, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yüzde 8.5 ve Yeşiller’in yüzde 6 oy alması bekleniyor. Sahra Wagenknecht İttifakı’nın (BSW) yüzde 4, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüze 3 oy alarak yüzde 5 barajı altında kalacağı öngörülüyor. Saksonya Anhalt’ta 6 Haziran 2021 tarihinde yapılan seçimlerde CDU yüzde 37.1, AfD yüzde 20.8, Sol Parti yüzde 11, SPD yüzde 8.4, FDP yüzde 6.4, Yeşiller yüzde 5.9 oy almıştı.

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Her ne kadar AfD’nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund, “Mutlak çoğunluğu sağlayamazsak iktidara talip olmayız” dese de, BSW veya CDU’lu bazı parlamenterlerin dıştan desteğiyle AfD iktidarı senaryosu ihtimaller dahilinde. AfD’nin olası iktidarı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 23 Mayıs 1949 tarihinde Alman Anayasası’nın kabulüyle resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nde ilk aşırı sağ iktidarı anlamına gelecek. Oy oranını sürekli olarak arttıran AfD’nin 2029 yılında yapılacak genel seçimlerde ise gerçek bir hükümet alternatifi olarak görülebileceği değerlendiriliyor.