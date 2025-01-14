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Almanya'da göçmen karşıtı kampanya

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#Almanya#Afd#Göçmen Karşıtı
Almanyada göçmen karşıtı kampanya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 09:38

Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi, seçim kampanyası için uçak bileti şeklinde ilan dağıttı. AfD'nin göçmen karşıtı kampanyasında, üzerinde QR kodu bulunan ve "sınır dışı için tek yön bilet" yazılı el ilanlarını vatandaşların posta kutularına bıraktığı görüdü.

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Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), seçim kampanyası çerçevesinde vatandaşların evlerine tek yön uçak bileti şeklinde el ilanı gönderdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, AfD Karlsruhe teşkilatının, üzerinde QR kodu bulunan ve "sınır dışı için tek yön bilet" yazılı el ilanlarını vatandaşların posta kutularına bıraktığı görülüyor.

El ilanlarının üzerinde ayrıca, uçuş tarihi olarak erken seçimin yapılacağı "23 Şubat"ın yanı sıra, gideceği yer bölümüne de "Almanya'dan güvenli menşe ülkesine" ibaresi yer alıyor.

Dağıtılan el ilanları AfD Karlsruhe teşkilatının sosyal medya platformu X'teki hesabından da paylaşıldı.

AfD'li Milletvekili Marc Bernhard da dağıtımları doğrulayarak yaklaşık 30 bin el ilanı bastırıldığını söyledi.

 

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TEPKİ TOPLADI

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Karlsruhe Belediye Başkanı Frank Mentrup Alman medyasına yaptığı açıklamada AfD'nin seçim kampanyasını sert bir dille eleştirerek, kampanyanın çizgiyi aştığını ve toplumsal uyumu tehlikeye attığını ifade etti.

Mentrup, kampanyanın korkuyu tetikleyebileceğini ve bunun seçim kampanyasının bir parçası olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı da AfD'nin seçim kampanyasına tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar AfD'nin "haddi aştığını ve demokrasi için tehlike oluşturduğunu" belirterek, ilanın yasaklanması çağrısı yaptı.

Polisin, dağıtılan el ilanları hakkında inceleme başlattığı açıklandı.

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#Almanya#Afd#Göçmen Karşıtı

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