Almanya’da ‘göç tasarısı’ kabul edildi: Merkel’i kızdıran şer ortaklığı

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Normalde siyasi açıklamalardan uzak duran eski Almanya Başbakanı Angela Merkel bile eskiden lideri olduğu CDU’nun başındaki Friedrich Merz’in faşist AfD ile işbirliği yapmasını eleştirdi.

SCHOLZ DA ELEŞTİRDİ

Merkel, resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada Merz’in AfD ile işbirliği yapılmayacağı taahhüdüne uymadığına işaret ederek “Alman Federal Meclisinde yapılan oylamada ilk kez AfD’nin oylarıyla çoğunluğa izin vermenin yanlış olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı. Merkel, önergenin AfD partisinin oylarıyla kabul edilmesi yerine tüm demokratik partilerle görüşülerek çalışma yürütülmesinin gerektiğini söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da katıldığı bir televizyon programında CDU/AfD işbirliğini “Affedilemez hata. Artık Merz’e güvenemem” diyerek yorumladı.

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CDU ANKETLERDE ÖNDE

“Birlik” olarak anılan kardeş partiler CDU ve CSU tarafından önerilen ve kaçak göçmenleri durdurmayı ve sınırdışı etmeyi kolaylaştırmayı öngören tasarıya 348 milletvekili evet oyu verdi. Önergeye 187 CDU/CSU milletvekili, 75 AfD milletvekili, 80 Hür DemokratiParti (FDP) parlamento grubu üyesi ve 6 bağımsız üye olumlu oy verdi. Anketler Merz’in birlik partilerinin yaklaşık yüzde 30 destekle önde gösterirken, Alice Weidel’in başbakan adayı olduğu AfD yaklaşık yüzde 20 ile ikinci sırada, Scholz’un merkez sol SPD partisi ve koalisyon ortağı Yeşiller ise daha geride yer alıyor.