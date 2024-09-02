Almanya’da genel seçim provası

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Almanya’da doğu eyaletlerinden Saksonya ve Thüringen’de yaklaşık 5 milyon seçmen eyalet başbakanları ve meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Almanya’nın doğusunda yer alan iki eyalette yaklaşık 5 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 18.00’de sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yüzde 33 oy alarak birinci olurken, Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 31,7 oyla ilk sırada yer aldı.

2019 seçimlerine göre oyunu 7,4 puan artıran AfD, Almanya’da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağcı bir parti ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı. CDU da oyunu bir önceki seçime göre 2,8 puan artırdı.

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GÖÇ YASASI ÇAĞRISI

Son anketler her iki eyalette de hem Şansöyle Olaf Scholz’un partisi SPD, hem de koalisyon ortakları Yeşiller ve FDP’nin meclise girmek için gereken yüzde 5 barajını bile geçemeyeceğine işaret ediyordu. Sonucun, gelecek sene yapılacak genel seçimlerden önce büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Son dönemde üst üste gelen bıçaklı saldırıların faillerinin göçmen çıkması nedeniyle Bavyera Eyalet Başbakanı olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, göç yasasına işaret etmişti.