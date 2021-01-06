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Dünya
Celal ÖZCAN/BERLİN
Haber Giriş: 06.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Almanya’da fırtınaya Ahmet adı verildi

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Almanya’da fırtınaya Ahmet adı verildi
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ALMANYA’ya kar getiren yılın ilk alçak basınç cephesine ‘Ahmet’ adı verildiği ortaya çıktı.

‘Yeni Alman Medyacılar’ (NdM) isimli kuruluşun, Meteoroloji Dairesi’den 2021 yılına ait alçak ve yüksek hava basınç cephelerinin telif haklarını satın alarak ülkenin çokkültürlülüğünü göstermek için ‘Ahmet’, ‘Goran’ ve ‘Chana’ gibi göçmen isimlerini verdiği öğrenildi. Meteoroloji Dairesi’nin isim haklarını 240 ila 360 Euro (yaklaşık 2-3 bin TL) arasında sattığı belirtiliyor. NdM Başkanı Ferda Ataman, “Havayı çeşitlendirmek, sadece sembolik bir çıkış. Önemli olan toplumsal çeşitliliğin nihayet her yerde normal karşılanması” dedi.

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