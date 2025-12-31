×
HABERLERDünya Haberleri

Almanya'da filmleri aratmayan banka soygunu

Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse tasarruf bankası şubesinde gerçekleşen büyük çaplı soygun, yetkilileri harekete geçirdi. Hırsızlar, özel matkaplar kullanarak banka kasasına girdi. Sparkasse'den büyük miktarda nakit para, ve ziynet eşyaları çalındı. Polis, olayın profesyonelce planlandığını ve şüphelilerin olay yerinden kaçmayı başardığını bildirdi.

Şüphelilerin, Noel tatili dönemini fırsat bilerek harekete geçtiği kaydedildi. Gelsenkirchen polisinin açıklamasına göre, hırsızlar binaya bitişik bir otoparktan banka kasasına sızdı. İlk incelemede, faillerin çeşitli kapıları aştıktan sonra bir duvarda delik açarak kasa odasına ulaştığı anlaşıldı.

Gelsenkirchen polisi, çalınan toplam değerin yaklaşık 30 milyon Euro civarında olduğunu tahmin ediyor. Bankanın verdiği bilgiye göre, hırsızlar 3 bin 250 kasayı zorla açtı. Banka toplamda 2 bin 500'ü aşkın müşterisinin soygundan etkilendiğini belirtti.

Almanyada filmleri aratmayan banka soygunu

Sparkasse, her bir kasa bölmesinin 10 bin 300 euroya kadar sigortalı olduğunu duyurdu. Müşterilerin ayrıca özel sigorta yaptırmış olma ihtimali nedeniyle toplam kaybın daha da yüksek olabileceği ifade edildi.

Banka, etkilenen tüm müşterilerin yazılı olarak bilgilendirileceğini açıkladı. Özel sigortası bulunmayan ve kasa içeriğini bildirmemiş müşteriler, daha büyük kayba uğrasa da yalnızca bankanın 10 bin 300 euroluk genel sigortasını alabilecek.

Almanyada filmleri aratmayan banka soygunu

ŞÜPHELİLER FİRAR ETTİ

Güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelilerin olay yerinden siyah bir Audi RS 6 model araçla uzaklaştığını gösterdi. Araçta bulunan plakaların Hannover'den çalındığı tespit edildi. Polis, aracın içinde maskeli kişilerin bulunduğunu kaydetti.

Olay, pazartesi sabahı erken saatlerde yangın alarmının devreye girmesiyle ortaya çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerde yeraltındaki kasa odasına açılan bir tünel keşfedildi.

Almanyada filmleri aratmayan banka soygunu

Polisin yaptığı açıklamaya göre, Sparkasse'nin yangın alarmı cumartesi günü de çalmıştı. Banka yetkilileri, alarmın devreye girmesi nedeniyle kasada kontrol gerçekleştirmiş ancak herhangi bir hasar belirtisine ya da anormalliğe rastlanmadığı bildirilmişti.

Almanyada filmleri aratmayan banka soygunu

HIRSIZLAR BANKAYI GÜNLERCE SOYMUŞ OLABİLİR

Bazı tanıklar, cumartesi gecesi ile pazar sabahı arasında otoparkın merdivenlerinde büyük çantalar taşıyan birkaç adam gördüklerini beyan etti. Polis, bu ifadeleri değerlendirerek soygunun birkaç gün boyunca sürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Şu ana kadar herhangi bir şüpheli yakalanmadı. Soruşturma kapsamında geniş çaplı çalışmaların sürdüğü belirtildi. Polis, olayın detaylarına ilişkin soruşturma devam ettiği için daha fazla bilgi veremeyeceğini duyurdu.

Almanyada filmleri aratmayan banka soygunu

MÜŞTERİLER ENDİŞE İÇİNDE

ZDF'nin haberinde, soygun haberi üzerine çok sayıda banka müşterisinin bilgi almak için salı günü şubenin önünde toplandığı kaydedildi. Kayıplarının telafi edilmeyeceğinden endişelenen kalabalık zaman zaman gerildi. Sparkasse önünde "İçeri girmek istiyoruz!" sloganları atıldı. Birkaç kişi güvenlik önlemlerini aşarak bankanın giriş bölümüne yöneldi.

Almanyada filmleri aratmayan banka soygunu

Polis, durumu kontrol altına almak için takviye ekiplerle kalabalığa müdahale etti. Yaşanan gerginlik nedeniyle şubenin bir süre açılmayacağı duyuruldu.

Welt televizyonuna konuşan bir müşteri, "Dün gece uyuyamadım. Hiçbir bilgi alamıyoruz" diyerek endişesini dile getirdi. Başka bir müşteri ise kasasındaki paranın emeklilik birikimi olduğunu söyledi.

Almanyada filmleri aratmayan banka soygunu

BANKA HİZMETLERİ ASKIYA ALINDI

AFP'nin haberine göre Sparkasse, yaşanan olayın ardından kasa kiralama hizmetini geçici olarak durdurdu. Bankadan yapılan yazılı açıklamada, "kapsamlı yapısal hasar nedeniyle" bu hizmetin ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı ifade edildi. Müşteriler, soruları için oluşturulan özel bir yardım hattına yönlendirildi.

Polis sözcüsü, soygunun Hollywood filmi "Ocean's Eleven"a benzeterek, hırsızların "çok profesyonelce hareket ettiğini" belirtti. Polis, hırsızlığın nasıl planlanıp gerçekleştirildiğini aydınlatmaya çalışıyor.

BAKMADAN GEÇME!