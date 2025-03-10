Almanya'da F-35 paniği: 'Trump tek bir hamlesi ile hepsini etkisiz hale getirebilir'

Haberin Devamı

Berlin, ABD ile yaptığı 8,3 milyar Euro'luk anlaşma kapsamında gelecek yıl 35 adet F-35A savaş uçağı, 37 adet yedek motor ve çok sayıda savaş uçağı mühimmatı almaya hazırlanıyor.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, yetkililer ABD'nin gönderdiği F-35A savaş uçaklarına 'Kill Switch'(kapatma anahtarı) adı verilen bir sistem entegre edeceğinden ve jetleri istediği anda devre dışı bırakabileceğinden endişe ediyor.



ABD'nin gönderdiği savaş uçaklarını 'Kill Switch' ile istediği anda etkisiz hale getirebileceği iddiası aslında uzun süredir tartışılan bir konuydu ancak şimdiye kadar kanıtlanamadı. Ancak ABD başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı durdurması ve istihbarat paylaşımını kesmesi sonrası endişeler arttı.



Cumartesi günü, ABD'nin tedarik ettiği F-16'ların Ukrayna'da çalışmayı bıraktığına dair haberler ortaya çıktı.



Münih Güvenlik Konferansı'nın eski başkanı Wolfgang Ischinger Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada "ABD'nin gelecekteki Alman F-35'lerine Ukrayna'ya yaptığının aynısını yapmasından endişe ediyorsak, o zaman sözleşme iptali konusu gündeme gelebilir" dedi.

Haberin Devamı

Alman silah şirketi Hensoldt'un iletişim müdürü Joachim Schranzhofer ise “F-35'lerdeki kapatma anahtarı bir söylentiden daha fazlası” dedi.



Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, İsviçre Savunma Bakanlığı, ABD'nin F-35'leri etkisiz hale getirebileceği yönündeki haberleri yalanladı ve savaş jetlerinin "bağımsız olarak” kullanabileceği konusunda ısrar etti.

Belçika Savunma Bakanı General Frederik Vansina da F-35'in “uzaktan kumandalı bir uçak olmadığını” belirterek söz konusu iddiaları yalanladı.



Haberin Devamı

Telegraph Gazetesi'nde yer alan habere göre, ABD'nin bu senaryoyu hayata geçirmesi Avrupa hava savunmasını etkisiz hale getirebilir.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) küresel silah transferlerine ilişkin raporuna göre, Avrupa'da savaş uçakları, uçaksavar, tanklar ve denizaltılar gibi silah ithalatı 2020-2024 döneminde 2015-2019 dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 155 arttı. Avrupalı NATO üyelerinin silah ithalatı da 2020-2024 döneminde önceki 5 yıla kıyasla yüzde 105 artarken, bu silahların yüzde 64'ü ABD tarafından sağlandı. Bu oran 2015-2019 döneminde yüzde 52 olarak kayıtlara geçmişti.

ABD şirketlerinin 2015-2019'da yüzde 35 olan küresel silah ihracatındaki payı, 2020-2024'te yüzde 43'e yükseldi. Rus şirketlerinin küresel silah ihracatındaki pay ise yüzde 21’den yüzde 7,8’e geriledi. ABD, savaş uçakları gibi gelişmiş uzun menzilli saldırı kabiliyetleri için tercih edilen tedarikçi olmaya devam etti.

