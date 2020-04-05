Almanya'da Evlenmek İçin Gerekli Olan Şartlar Ve Belgeler (Evraklar) Nelerdir? Almanya'da Evlilik Başvurusu

Resmi evlilikler için bazı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Bütün ülkelerin prosedürleri farklıdır. Almanya'da bu ülkelerden birisidir. Almanya'da resmi evliliğin gerçekleşmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu prosedürler yerine getirilmez ise evlilik geçerli olmayacaktır.

Almanya'da Evlenmek İçin Gerekli Olan Şartlar ve Belgeler (Evraklar) Nelerdir?

Almanya'da resmi olarak evli sayılabilmek için ilk olarak resmi nikahın kıyılması gerekmektedir. Resmi olarak kaydedilen bir evlilik gerçekleşmez ise yasalar önünde evliliğin bir geçerliliği bulunmamaktadır. Almanya'da bulunan yabancı vatandaşlar Almanya sınırları içerisinde kendi büyükelçiliklerinde evlenebilirler.

Evlenmek için ilk olarak başvuruların yapılması gerekir. Evlendirme Dairesine başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekmektedir:

- Geçerli olan bir pasaport veya oturum izni

- Başvuru yapılmadan en fazla 6 ay önce aile sicil kaydının alınması

- Doğum belgesi

- Başvuru tarihinden en fazla 14 gün önce verilmiş olan uzatılmış kayıt sertifikası

- Daha önce evlilik yapılmış ise boşanmanın gerçekleşmiş olduğuna dair onaylanmış belge

Almanya'da Evlilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Almanya'da evlilik yapılabilmesi için resmi nikahın kıyılması gerekmektedir. İlk olarak yapılacak işlem evlendirme dairesine başvurunun kayıt ettirilmesidir. Daha sonra gerekli belgelerin sağlanması gerekir. Yabancı vatandaşların "Ehefähigkeitszeugnis" adlı belgeye ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu belge yabancı vatandaşların evlilik için herhangi bir engelin bulunmadığını gösterir. Bu belgeyi alabilmek için ülkedeki büyükelçiliklere başvurulmalıdır.

Almanya'da Resmi Nikah Süreci Nasıl Olur?

Almanya'da işlemler tamamlandıktan sonra resmi nikahın gerçekleşmesi yaklaşık yarım saat sürmektedir. Bu nikah bir nikah memuru tarafından yapılır. Evlenecek kişilerin bu isteklerini beyan etmeleri istenir. Kişilerin bilgileri sorulur, evlenmeyi kabul edip edilmediği sorulur, imzalar atılır.

Bu prosedürler her nikahta gerçekleşmesi gereken kısımlardır. Bunun dışında yüzüklerin takılması, tanıkların şahitliği, evlenen kişilerin birbirlerine söz vermeleri veya evlendirme dairesine müzisyenlerin getirilmesi ise kişilerin kendi tercihlerine bırakılmıştır. Kişiler eğer bunların da gerçekleşmesini ister ise Evlendirme Dairesinde bu işlemler de ek olarak yapılabilmektedir.