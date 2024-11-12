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Almanya'da erken seçim tarihinde anlaşmaya varıldı

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#Almanya#Erken Seçim#Anlaşma
Almanyada erken seçim tarihinde anlaşmaya varıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 14:14

Almanya'da SPD, Yeşiller ve CDU/CSU partileri, erken seçim tarihini 23 Şubat 2025 olarak belirledi. Nihai kararı ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier verecek.

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Alman basınındaki haberlere göre SPD, Yeşiller ve CDU/CSU partilerinin meclis grupları erken seçim tarihi konusunda anlaştı.

Varılan anlaşmaya göre erken seçimler 23 Şubat 2025'te yapılacak. Ancak bu konuda nihai kararı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier verecek.

Ülkede erken seçime gidebilmesi için önce Başbakan Olaf Scholz'un Federal Meclisten güven oyu istemesi gerekiyor. Başbakanın güven oyu alamamasının ardından cumhurbaşkanının 21 gün içinde meclisi feshetmesi, 60 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor.

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları SPD ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı.

Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı.

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#Almanya#Erken Seçim#Anlaşma

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