Almanya'da erken seçim: Scholz yeniden aday

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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi, Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan koalisyon hükümetinin dağılması sonucu gözler erken seçime çevrildi.

Alman basını, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve ana muhalefetteki muhafazakar Hristiyan Birlik’in (CDU/CSU) parlamentodaki grupları, erken seçimin 23 Şubat'ta yapılması konusunda anlaştığını duyurmuştu.

SPD, erken seçim için Başbakan adayı olarak mevcut Başbakan Olaf Scholz’u gösterdi. SPD, Scholz'u hükümet deneyimi olmayan muhalefetteki muhafazakâr adaylara kıyasla güvenilir bir isim olarak nitelendirdi.

SPD’li Savunma Bakanı Boris Pistorius, 22 Kasım’da adaylıktan çekildiğini ve Scholz’u destekleyeceğini açıklamıştı.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bütçedeki milyarlarca Euro’luk açığın nasıl kapatılacağı konusunda uzun süren anlaşmazlığın ardından Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner'i 6 Kasım’da görevden almıştı. FDP’nin hükümette yer alan bakanlarını geri çekmesi sonucu koalisyon hükümeti düşmüştü.

SPD, FDP ve Yeşiller, 2021'den bu yana birlikte iktidardaydı.