Almanya’da enerji krizi: Yeşiller nükleer enerjide tutum değiştiriyor

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Baştan beri nükleer santrallarda üretim süresinin uzatılmasına karşı olan Yeşiller’in son dönemlerde yaşanan enerji krizi tartışmaları nedeniyle tutum değiştirdiği ortaya çıktı. Avrupa Birliği’nin (AB) enerji darboğazı döneminde nükleer santrallarda üretime devam edilmesi yönündeki tavsiye niteliğindeki kararına Yeşiller’in de sıcak baktığı belirtildi.

Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’tan sonra Yeşiller üyesi Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Müsteşarı Franziska Brantner de, AB genelinde dayanışma sergilenmesine katkıda bulunmak için federal hükümetin bu konuyla ilgili yeni bir değerlendirmede bulunduğunu açıkladı. Brantner, özellikle Fransa’da nükleer santrallardaki üretimde ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek, “Bizim de ortaklarımızla dayanışma içinde olduğumuzu göstermemiz gerekir” dedi. Almanya’da 31 Aralık 2022 tarihinde kadar kapatılmasına karar verilen Isar 2, Emsland ve Neckareestheim 2 nükleer santrallarında üretim süresinin uzatılmasına Hıristiyan Demokrat Parti’den (CDU) de destek geldi.