Almanya'da enerji krizi... Habeck’ten nükleer santral konusunda 'u' dönüşü

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Almanya’da enerji krizi tartışmaları yoğunlaşırken, bu yıl sonuna kadar ülke genelinde faaliyette olan son üç nükleer santralın da bu yıl sonunda kapatılmasında ısrar eden Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, baskıların ve eleştirilerin artması üzerine tutum değiştirmek zorunda kaldı.

Habeck, Bavyera’daki Isar 2 ve Baden-Württemberg’deki Neckarwestheim nükleer santrallarında gelecek yıl nisan ayına kadar üretimin devam edeceğini, Aşağı Saksonya’daki Emsland nükleer santralının ise daha önce kararlaştırılan şekilde yıl sonunda kapatılacağını açıkladı.

Komşu ülke Fransa’da nükleer santralların çoğunda bakım nedeniyle üretim yapılmadığını ve bu yüzden de Almanya’ya öngörülen miktarda elektrik gönderilemediğini belirten Habeck, enerji sıkıntısı yaşanmaması için Isar 2 ve Neckarwestheim nükleer santrallarında üretime devam edileceğini, ancak bu yöndeki somut kararı hükümetin vereceğini söyledi.

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Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini duyurmuştu.

'ÜÇÜ DE ÜRETİME DEVAM ETSİN'

Bakan Habeck’in, 9 Ekim’de Aşağı Saksonya’da yapılacak eyalet seçimlerinde Yeşiller’in oy kaybedeceği endişesiyle Emsland’daki nükleer santralın kapatılmasında ısrar etmesi koalisyon ortakları arasında sıkıntı yarattı.

FDP Genel Sekreteri Bijan-Djir Sarai, 'Bu konuda son söz söylenmiş değil. Biz Emsland da dahil üç nükleer santralda da 2024 yılına kadar üretime devam edilmesini istiyoruz' dedi.

CDU’lu Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, Bakan Habeck’i 'enerji alanında yeterli ve gerekli bilgi sahibi olmamakla' suçladı.

Kretschmer, Berlin’de iktidar değişikliğinin ardından uzmanların Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı’nı terk etmesi nedeniyle politik kararların alınmasında sıkıntı yaşandığını ileri sürdü.

Merkel, Japonya’daki Fukuşima nükleer felaketinin ardından atom enerjisini tamamen bırakma yönünde karar almış, ülkedeki 6 santraldan 3’ü kapatılmıştı.