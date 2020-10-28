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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 28.10.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: Almanya'da en yüksek vaka sayısı rekoru kırıldı, ülke yeniden kapanma yolunda!

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Son dakika: Almanya'da en yüksek vaka sayısı rekoru kırıldı, ülke yeniden kapanma yolunda!
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Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 14 bin 964 yeni vaka tespit edildi. Gelen son dakika bilgilerine göre, ülkede yeniden sıkı karantina tedbirleri gündemde.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısında hızlı artışın devam ettiği belirtildi.

Buna göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 964 artarak 464 bin 239'a yükseldi. Bugün açıklanan sayılar, "salgının başından bu yana Almanya'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

Ülkede son 24 saatte 85 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 10 bin 183'e yükseldi.

Almanya, krizin ilk aşamasında koronavirüs bulaşma oranını pek çok ülkeye kıyasla daha düşük tutabildiği için takdir ediliyordu ancak şu an vakalarda beklenenden çok daha hızlı bir artışla karşı karşıya kaldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün yayılmasını engellemek için tüm restoran ve barları 4 Kasım'dan itibaren kapatma konusunda eyalet başkanlarının bugün anlaşmalarını istiyor.

Reuters'da yer alan habere göre, Merkel okulları ve kreşleri ise açık tutmayı hedefliyor.

Yeni kısıtlamalar çerçevesinde insanlar sadece kendi hane halkından biri ile dışarı çıkabilecek. Kararda kuralı çiğneyenlerin cezalandırılacağı belirtiliyor ancak bununla ilgili başka detay verilmiyor.

Son dakika: Almanyada en yüksek vaka sayısı rekoru kırıldı, ülke yeniden kapanma yolunda

Kararda tüm bölgelerde katlanarak artan vakalar nedeniyle yerel sağlık yetkililerinin bulaşma vakalarının izini sürmekte zorlandığı; Noel'de daha kapsamlı kısıtlamalara gerek kalmaması için insanlar arasındaki etkileşimi önemli ölçüde azaltmak gerektiği yer aldı.

Almanya'nın 16 eyaletinin liderleri bugün ilerleyen saatlerde yapılacak telekonferansta taslak üzerinde anlaşmaları halinde, spor salonları, diskolar, sinemalar, tiyatrolar, operalar ve konser alanları kapatılacak.

Mağazalar, hijyen önlemlerini almaları ve müşteri sayısını sınırlandırmaları halinde açık kalabilecek ancak restoranlar sadece paket servis hizmeti verebilecek.

Taslağa göre federal hükümet, kapanmalardan etkilenecek işletmelere finansal destek vermek istiyor.

Eğer anlaşmaya varılırsa, önlemler Kasım sonuna kadar ülke genelinde uygulanacak. Liderler uygulamadan iki hafta sonra düzenlemenin devamının gerekip gerekmediğine karar vermek için bir araya gelecek.

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