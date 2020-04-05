Almanya'da Emeklilik Yaşı Kaçtır? Almanya'da Kaç Yaşında Emekli Olunur

Almanya bünyesinde emeklilik hak eden kişilerin farklı yolları vardır. Bunlar;

- Yaştan dolayı kazanılan emeklilik

- İşgücü kaybının olmasından dolayı emeklilik

- Geride kalmış olan yetimlere ve dullara bağlanan aylıklardır.

Almanya'da Emeklilik Yaşı Kaçtır?

Almanya bünyesinde emekli olmaya hak kazanan kişilerin yaş aralıkları 65 ile 67 arasıdır. Bunun dışında 60 aylık yani 5 yıllık bir zaman zarfında çalışmış olmak gerekmektedir.

Almanya'da ikamet eden ve sigortalılık süreleri yeterli olmayan kişilerin Türkiye'de mevcut olan sigortalılık süreleri birleştirilebilir ve süre tamamlanarak kısmi bir aylık bağlanması talep edilebilir. Diğer türlerde gerçekleşen aylık bağlanma çeşitleri için Almanya sınırları içerisinde iseniz orada mevcut olan Müşavirlik ve Ataşeliklerden işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Almanya'da Kaç Yaşında Emekli Olunur?

Almanya ülkesinde yaştan dolayı emekli olmak için; 65-67 (1947 ve sonrasında doğmuş olanlar için 2012 senesinden 2029 senesine kadar kademeli olarak yükseltilmektedir.) yaşını tamamlamış olmak ve 60 aylık (5 yıl) asgari sigortalılık (bekleme) süresini tamamlamak gereklidir.

Uzun Süreli Sigortalı Kişiler İçin Emeklilik

Sigortalı olan kişiler bu emeklilik türünden halen geçerli olan yaş sınırı, 65 yaşını tamamlayan, aylıklarda kesinti olması kuralı ile faydalanabilirler. Bunun içinde tam olarak 63 yaşı doldurmak ve 35 yıllık asgari sigortalılık süresini tamamlamış olmak şartları bulunmaktadır.

Ağır Engelliler İçin Emeklilik Nasıldır?

Kesinti olmadan emekli olmak için 63 yaşı doldurmak, emeklilik başlangıç süresinde ağır engel durumu tanınmış (resmen) ve 35 senelik bekleme sürecini tamamlamış olmak.

Kadınlar İçin Yaştan Dolayı Emeklilik Nasıl Olur?