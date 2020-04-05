Almanya'da Emekli Nasıl Olunur? Almanya'da Emeklilik Şartları Nelerdir

Belli şart ve koşullar ile beraber pek çok Türk vatandaşı Almanya'da görev yaparak emekli olabilmektedir. Belli yaş kriteri ve prim dönemi üzerinden Euro bazında emekli olma şansı elde edilebiliyor. Özellikle Almanya'da ikamet eden ya da Almanya'ya yeni gelen pek çok Türk vatandaşları bu konuda bilgi almaya çalışmaktadır.

Almanya'da Emekli Nasıl Olunur?

Almanya'da emekli olarak yaşlılık aylığı bağlanması konusunda 65 ile 67 yaş arasını doldurmak gerekmektedir. Aynı zamanda 5 yıllık yani 60 aylık bir süre için kadar çalışılmış olması önemlidir. Özellikle Almanya'da ikamet eden ve sigortalılık süresi yeterli olmayan kişiler, Türkiye'deki sigorta süresi ile birleştirme imkanı elde edebilmektedir. Böylece sigortalılık süresini doldurmak suretiyle kısmı bir aylık elde etmek mümkündür. Almanya'da emekli olabilmek için bu açıdan farklı yollar bulunuyor.

- Yaştan dolayı emeklilik,

- İşgücü kaybı nedeniyle emeklilik,

- Dul ve yetimler için bağlanan aylıklar,

Bu kriterler kendi içerisinde farklı kural ve şartlar barındırmaktadır. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde Almanya'dan emekli olma şansı elde edilebiliyor.

Almanya'da Emeklilik Şartları Nelerdir?

Almanya'da emeklilik için 65 ile 67 arasında yaşı doldurmanın yanı sıra, en az 5 yıllık (60 ay) bir çalışma iş gücüne sahip olmak gerekmektedir. Buna bağlı olarak farklı seçenekler altında emekli olma imkanı bulunuyor.

Uzun süre sigortalılar için emeklilik: Bu emeklilik türünde yaş doldurmadan kesinti yaşanarak emeklilikten faydalanılabilmektedir. Bu bağlamda 63 yaşı doldurmak ve 35 yıllık süreyi beklemek gerekiyor.

Ağır engelliler için emeklilik: Kesintisiz emeklilik ile beraber 63 yaşında doldurmak ve 35 yıllık sürenin geçmesi gerekmektedir.

Kadınlar adına yaş üzerinden emeklilik: 60 yaşında doldurma ve 15 yıllık süreyi beklemek gerekmektedir. 40 yaşını doldurduktan sonra 10 yıllık bir sigorta primi suresinin bulunması gerekiyor.

Aynı zamanda dolaylı ya da yetim aylığı ile beraber işsizlik, yaş dolayısıyla ya da kısmi çalışanlar için de emeklilik söz konusudur.