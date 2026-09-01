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Almanya'da el yapımı patlayıcılarla saldırı: Dikkat çeken zamanlama! Şüpheler tek ülkenin üzerinde yoğunlaştı

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#Almanya#El Yapımı Bomba#Berlin
Almanyada el yapımı patlayıcılarla saldırı: Dikkat çeken zamanlama Şüpheler tek ülkenin üzerinde yoğunlaştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 16:09

Almanya'da linyit yakıtıyla çalışan Jaenschwalde santralinin elektrik dağıtımını sağlayan Preilack trafo merkezine saldırı düzenlendi. Polis sözcüsü, yerel saatle 08.00 civarında trafo merkezinde birkaç el yapımı bomba bulunduğunu açıkladı. Patlayıcılardan biri infilak ederek elektrik hatlarına zarar verdi. Saldırı, Alman hükümetinin bugün yapacağı açıklamayla Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı (İHA) tespit edilmesinden Rusya'yı sorumlu tutmasının beklendiği sırada gerçekleşti.

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Almanya'nın doğusunda Jaenschwalde Kömür Santrali'nin yakınındaki elektrik hatlarına el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Olayda birkaç elektrik hattı hasar gördü. Saldırı nedeniyle santralde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

AFP'nin haberine göre, Berlin'in yaklaşık 100 kilometre güneydoğusunda meydana gelen olay nedeniyle polis alarma geçti. Enerji santrali işletmecisi LEAG, Jaenschwalde santralinde üretilen elektriğin şebekeye iletildiği trafo merkezine saldırı düzenlendiğini belirtti. Şirket, santraldeki bir ünitede "teknik arıza" meydana geldiğini ve bunun saldırıyla bağlantısının araştırıldığını ifade etti.

Almanyada el yapımı patlayıcılarla saldırı: Dikkat çeken zamanlama Şüpheler tek ülkenin üzerinde yoğunlaştı

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Şebeke işletmecisi 50Hertz, kimliği belirsiz kişilerin hatlara zarar verdiğini açıklayarak, kısa süreli kesintinin ardından tüm hatların yeniden çalışır duruma geldiğini ve genel elektrik tedarikinin etkilenmediğini duyurdu. Yetkililer, saldırının faillerini belirlemek için soruşturma başlattı.

dpa'ya konuşan yetkililer, elektrik hattında olası hasar tespit edildiğini ve bomba imha uzmanlarının olay yerinde incelemelerini sürdürdüğünü aktardı. Alman makamları, olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Almanyada el yapımı patlayıcılarla saldırı: Dikkat çeken zamanlama Şüpheler tek ülkenin üzerinde yoğunlaştı

Jaenschwalde Kömür Santrali

SALDIRININ ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Almanya, aylardır askeri ve endüstriyel tesisler üzerinde şüpheli İHA faaliyetleri bildiriyordu. Leipzig'de 4 Ağustos gecesi yaşanan olay güvenlik endişelerini zirveye taşımıştı. Doğu Almanya'daki Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA'nın tespit edilmesi üzerine polis, Ukrayna kargo uçağının yakınında bulunan düzeneği robot yardımıyla imha etmişti. Havalimanı yakınlarında patlayıcı madde izleri taşıyan başka bir İHA daha bulunduğu rapor edilmişti.

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Leipzig Havalimanı, Alman ordusu ve NATO müttefiklerinin askeri malzeme nakliyatında kilit rol üstlenirken, aynı zamanda Ukrayna'nın Antonov Havayolları için önemli bir üs konumunda bulunuyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, peş peşe yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamada, Almanya'nın giderek "hibrit saldırıların hedefi haline geldiğini" ifade etmişti. Berlin yönetimi, bugüne kadar açık bir şekilde Rusya'yı suçlamaktan kaçınarak, yalnızca "yabancı güçlerin" olası müdahalesinden söz etmişti.

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Almanyada el yapımı patlayıcılarla saldırı: Dikkat çeken zamanlama Şüpheler tek ülkenin üzerinde yoğunlaştı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz

Daily Mail'ın haberine göre Berlin yönetimi, Leipzig Havalimanı'ndaki olaydan Rus istihbarat teşkilatını sorumlu tutmaya hazırlanıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in bugün ihlallere ilişkin basına kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyordu.

Der Spiegel'in bildirdiğine göre, Almanya'nın alacağı olası önlemler arasında Rus diplomatların sınır dışı edilmesi ve Rusya'nın Bonn'daki konsolosluğunun kapatılması yer alıyor.

Almanyada el yapımı patlayıcılarla saldırı: Dikkat çeken zamanlama Şüpheler tek ülkenin üzerinde yoğunlaştı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul

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MERZ'İN 'BEDEL ÖDETME TEHDİDİ'

Merz, 25 Ağustos'ta yaptığı konuşmada Almanya'ya yönelik hibrit saldırıların faillerinin "bedelini ödeyecekleri" uyarısında bulunarak sert bir mesaj vermişti. Merz, herhangi bir ülke veya kurumu hedef göstermezken, açıklamanın zamanlaması Leipzig Havalimanı olayı ve devam eden sabotaj faaliyetleriyle örtüştü.

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Politico, Berlin'in hibrit saldırılara karşı kapsamlı bir caydırıcılık stratejisi geliştirdiği duyurmuştu.

Berlin hükümeti, Almanya'nın egemenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı. Olası misilleme adımlarının uluslararası hukuk çerçevesinde ve müttefiklerle koordinasyon içinde atılacağı belirtilmişti. Konuya ilişkin detayların ise ilgili bakanlıklar tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edilmişti.

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Almanyada el yapımı patlayıcılarla saldırı: Dikkat çeken zamanlama Şüpheler tek ülkenin üzerinde yoğunlaştı

AVRUPA 'HİBRİT SAVAŞIN' ETKİSİ ALTINDA

Moskova yönetimi, sabotaj, siber saldırılar, İHA'lar, dezenformasyon ve yıldırma taktikleri aracılığıyla Avrupa genelinde askeri müdahale eşiğinin altında kalan gizli bir savaş yürütmekle suçlanıyor. Rus siber birimlerinin en az 2010'ların ortalarından beri enerji santralleri de dahil olmak üzere kritik altyapı sistemlerini hedef aldığı biliniyor. Hibrit savaş yaklaşımının temel amacı, doğrudan çatışmaya girmeden toplumlarda aksamaya yol açmak ve karar vericiler üzerinde baskı oluşturmak olarak değerlendiriliyor.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başladığı gün, Viasat uydu internet sistemine yönelik bir siber saldırı Orta ve Doğu Avrupa'da yaygın kesintilere neden olmuştu. Avrupa Birliği (AB), ABD ve İngiltere, saldırıyı ortak açıklamayla Rusya'nın işi olarak kınamıştı. Uzmanlar, bu saldırının hibrit savaş doktrininin en somut örneklerinden biri olduğunu ve kritik altyapıya yönelik tehdidin boyutunu gözler önüne serdiğini belirtmişti.

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Almanyada el yapımı patlayıcılarla saldırı: Dikkat çeken zamanlama Şüpheler tek ülkenin üzerinde yoğunlaştı

İskandinav ve Baltık ülkeleri, 2022'den bu yana GPS sinyal bozma ve sahte sinyal gönderme olaylarında önemli bir artış bildirdi. Bu müdahalelerin sivil uçakları, gemileri ve İHA'ları doğrudan etkilediği, navigasyon sistemlerinde aksamalara yol açtığı kaydedildi. Bölge ülkeleri, bu tür faaliyetlerin uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Moskova'ya yönelik uyarılarını artırdı.

Son dönemde ise Baltık ülkeleri, Polonya ve Romanya, sıkça karşılaşılan İHA ihlalleri nedeniyle güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Romanya, ağustos ayı içerisinde her hafta İHA ihlallerine karşı savaş uçaklarını havalandırdı.

Almanyada el yapımı patlayıcılarla saldırı: Dikkat çeken zamanlama Şüpheler tek ülkenin üzerinde yoğunlaştı

ALMANYA İLE RUSYA ARASINDAKİ GERİLİMDE YENİ DÖNEM

NATO üyesi Almanya, uzun süredir Moskova'yı Ukrayna'ya karşı casusluk ve sabotaj içeren hibrit saldırı kampanyası yürütmekle suçlarken, Rusya bu iddialara kesin bir dille karşı çıkıyor. Ancak son haftalarda artan İHA faaliyetleri ve enerji altyapısına yönelik son saldırı, iki ülke arasındaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

Bild gazetesinin Janschwalde saldırısına ilişkin haberinde, Almanya'nın saldırıdan Rusya'yı resmen sorumlu tutması durumunda diplomatik ilişkilerde tam anlamıyla bir kopuş yaşanabileceği belirtildi. Haberde, Rusya'ya yönelik doğrudan bir suçlanmanın Avrupa genelindeki güvenlik dengelerini etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

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#Almanya#El Yapımı Bomba#Berlin

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