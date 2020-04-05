Almanya'da Ehliyet Nasıl Alınır? Almanya Ehliyet Başvurusu Nasıl Yapılır

Almanya'da bulunan ve ikamet eden vatandaşlar bu ülke çapında nasıl ehliyet alacağını merak ediyor. Bu konuda belli başlı bazı belgeler ile beraber yapılması gereken unsurlar bulunmaktadır. Aynı zamanda ülkenin kendisine ait olan şart ve koşulları da yer alıyor. Bu unsurları yerine getirmek suretiyle güvenli şekilde Almanya'dan ehliyet sahibi olabilirsiniz.

Almanya'da Ehliyet Nasıl Alınır?

Eğer Almanya'da en az üç yıl kadar ikamet ekmiş iseniz ve elinizde Türk ehliyeti var ise, gerekli unsurlar ele almak suretiyle Almanya'dan rahatlıkla ehliyet sahibi olabilirsiniz. Öncelikle mutlaka gerekli belgelerin tam şekilde hazır olması gerekmektedir. Daha sonra Almanya'da bulunan sürücü kursuna ya da kaymakama gerekli belgeler ulaştırılmalıdır.

Tabii bu işlem için güncel belli bir ücret ödemesi de yapılır. Ardından kaymakamlık 3 veya 8 hafta içerisinde elinizde bulundurduğunuz Türk ehliyetinin gerçek olduğunu, derslere girmeye gerek olmadığını anlatan belgeyi sürücü kursuna gönderir. Böylece hazır olduğun zaman sürücü kursu üzerinden yazılı sınava girme hakkını kazanırsınız.

Almanya Ehliyet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Almanya'da ehliyet başvurusu ilgili sürücü kursu ve kaymakamlık üzerinden gerçekleşmektedir. Bu konuda ele alınması gereken belli başlı bazı belgeler bulunuyor.

- Türk ehliyetinin yeminli tercümandan çevirisi ve ehliyetin aslı,

- Ehliyet sınavı için göz testi,

- Pasaport fotokopisi,

- Almanya'da ilk ikamet ettiğiniz şehir üzerinden onaylı İkametgah belgesi,

- 8 saat süreli bir ‘acil yardım kursu’ sertifikası,

- Ehliyet kursuna yazıldığınıza dair belge,

Almanya'da Ehliyet Sınavı Nasıl Yapılır?

Tüm gerekli belgeleri ve işlemleri tamamladıktan sonra başvuru üzerinden Almanya'da ehliyet sınavına girebilirsiniz. Bu sınav belli kriterler doğrultusunda yazılı ve pratik sınav kapsamında gerçekleşmektedir. Burada önemli olan hem yazılı hem de pratik gerçekleşecek sınavlar için gerekli bazı unsurları bilmenizdir. Böylece her iki sınavı da çok daha kolay şekilde geçme şansını elde etmeniz mümkün.