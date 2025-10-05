Almanya'da dron paniği sürüyor: Münih'ten sonra şimdi de Frankfurt ve kuzey bölgeleri! Litvanya'da havalimanı kapatıldı

Haberin Devamı

Alman basınının gizli bir polis raporuna dayandırdığı habere göre, Münih Havalimanı'nda tespit edilen dronlar buzdağının yalnızca görünen kısmını oluşturuyor. Cuma günü Münih Havalimanı'nda iki gün içinde ikinci kez dronlar görülmesi üzerine hava trafiği durduruldu.

Güvenlik tehdidi nedeniyle onlarca uçuş farklı havaalanlarına yönlendirildi. Rusya'nın, Ukrayna'nın Avrupalı müttefiklerinin hava sahasına yönelik artan İHA saldırılarının arkasında olabileceği endişeleri de gündemdeki yerini koruyor. Moskova yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Bild gazetesi, Münih Havalimanı'nda görülen dronların "askeri amaçlı kullanıldığını" öne sürdü. Son 3 gün içinde Frankfurt Havalimanı yakınlarında ve kuzey Almanya'daki bir mühimmat deposu üzerinde de çok sayıda dron ve bir küçük uçağın tespit edildiği bildirildi.

Haberin Devamı

Alman polisi, bir gün önce de kuzeydeki Gifhorn kasabası yakınlarındaki Federal Polis Hava İndirme Birlikleri'nin üssü üzerinde, formasyon halinde uçuyor gibi görünen 3 insansız hava aracının görüldüğünü kaydetti.

'SİLAHLANMA YARIŞINDAYIZ'

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, polis teşkilatında bir dron savunma birimi kuracaklarını duyurdu. Dobrindt, Münih Havalimanı'nın kapatılmasına yol açan dron olayları sonucu bu kararı aldıklarını ifade etti.

mevcut zorluğun üstesinden gelmek istediklerini vurgulayan Dobrindt, "Bir silahlanma yarışındayız" diye konuştu.

Avrupa havacılığı, son haftalarda yaşanan dron gözlemleri ve hava saldırıları nedeniyle defalarca kesintiye uğradı. Dobrindt, polisin insansız hava araçlarını düşürmesini kolaylaştıracak yeni bir düzenleme getireceklerini taahhüt etti. Bu hamle, hava sahası güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt

Haberin Devamı

LİTVANYA'DA HAVA SAHASI KAPATILDI

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki havalimanı, hava sahasında balon tespit edilmesi üzerine cumartesi günü geç saatlerde trafiğe kapandı. Havalimanı yetkilileri yaptığı açıklamada, "Vilnius Havalimanı'na doğru ilerleyen olası bir balon dizisi nedeniyle" bu kararın alındığını belirtti. Açıklamada, uçuşların komşu ülkelere yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

The Independent'ın haberine göre, Kopenhag ve Münih havaalanlarında yaşanan benzer sorunların ardından Litvanya'da da yabancı hava araçlarının görülmesi, NATO'nun kuzey kanadında hava sahası güvenliği endişelerini artırdı.

Haberin Devamı

6 BİN YOLCU ETKİLENDİ

Hava sahası ihlali nedeniyle toplamda yaklaşık 30 uçuşun iptal edildiği veya yönlendirildiği bildirildi. Havalimanı yetkilileri, yaklaşık 6 bin yolcunun bu durumdan etkilendiğini ifade etti.

Vilnius Havalimanı'ndaki geçici kısıtlamalar pazar günü sabah saatlerinde kaldırıldı. Litvanya'nın en büyük havaalanı, hava sahasındaki balon ihbarları nedeniyle saatlerce kapalı kaldı. İşletmeci, hava trafiğinin pazar günü sabah 04.50 itibarıyla yeniden başladığını açıkladı.

UKRAYNA'NIN BATISINA YOĞUN SALDIRI

Rusya, gece boyunca İHA ve füzelerle Ukrayna'da çok sayıda noktayı hedef aldı. Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinin Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, hava savunma sistemlerinin Rus insansız hava aracı saldırısını püskürtmek için devreye girdiğini kaydetti.

Haberin Devamı

Lviv kenti, Polonya sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Öte yandan RIA haber ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı bilgileri paylaştı. Ajansın haberine göre, Rus hava savunma birlikleri gece boyunca 32 Ukrayna insansız hava aracını imha etti.