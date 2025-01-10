Almanya’da Döner Partisi kuruldu... ‘En lezzetli parti’

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27 BİN İMZA GEREK

Partinin resmi adı ‘Deutsche Partei für die ökonomischer Neuordnung essentieller Ressourcen’ yani, ‘Temel Kaynakların Ekonomik Olarak Yeniden Düzenlenmesi için Alman Partisi’ olarak belirtiliyor. Parti isminin baş harflerinden oluşan kısaltması, “Döner Partei” olarak kullanılıyor. Başkanlığını Nils Marx’ın üstlendiği, “Almanya’nın en lezzetli partisi” sloganıyla dikkat çeken partinin internet sitesinde, seçimlere katılabilmek için destek imzaları toplanıyor. Aday gösterebilmek için en az 27 bin imza gerekiyor.

AFD OYUNU ARTIRIYOR

Almanya’da yaklaşan federal seçimler öncesinde yapılan yılın ilk anketi siyasi arenayı hareketlendirdi. Anket sonuçlarına göre aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif partisi (AfD) oy oranını artırdı. Buna göre ankette AfD’nin oy oranı iki puan artarak yüzde 21 oldu. Aralık ayında yapılan ankette AfD’nin oyu yüzde 19’du. Ana muhalefetteki merkez sağ ittifak CDU/CSU’nun oy oranı da geçtiğimiz aya göre bir puan düşerek yüzde 29 oldu. Yüzde 18’den 16’ya gerileyen Şansölye Olaf Scholz’un partisi SPD ise oy kaybetmeyi sürdürüyor.