Almanya'da dikkat çeken karar

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Suç İstatistikleri#Çift Vatandaşlık
Almanyada dikkat çeken karar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 14:05

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ilk kez suçlu ve mağdurların ikinci vatandaşlıklarının da suç istatistiklerinde kayda geçirileceği açıklandı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin İçişleri Bakanı Herbert Reul, Alman basınına yaptığı açıklamada ilk kez hayata geçirilecek uygulamayla şüpheli ve mağdurların birden fazla vatandaşlığı bulunması halinde bu durumun suç istatistiklerinde yer alacağını belirtti.

Reul, buradaki amacın muhtemel kaçış yolları ve irtibat noktaları hakkında bilgi sahibi olmak olduğunu söyleyerek "Gerçeği görmek istiyorsanız gelecekteki suç istatistiklerinde çoklu vatandaşlığı hesaba katmalıyız. Tüm uyrukları kaydetmediğimizden karanlıkta el yordamıyla ilerliyoruz" dedi.

Verilere göre 2024 yılında Alman vatandaşlığına sahip her 6 şüpheliden biri ikinci vatandaşlığa sahip. Mevcut uygulamada ikinci bir pasaport taşıyan Alman vatandaşlığına sahip şüpheliler ve mağdurlar Alman olarak kayıt altına alınıyordu.

#Almanya#Suç İstatistikleri#Çift Vatandaşlık

