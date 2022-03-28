Almanya’da ‘Demir Kubbe’ gündemde

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Bild am Sonntag gazetesi, hükümet kaynaklarına dayanarak Almanya’nın Rus balistik füze saldırısına karşı İsrail’deki gibi “Demir Kubbe” hava savunma sistemi kurmayı planladığını yazdı. Alman ordusu üst düzey yetkililerinin, olası bir füze saldırısına karşı Almanya’nın savunmasız olduğu yönünde bilgilendirme yapmasından sonra bir konu gündeme geldi. Alman Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn’un, Başbakan Olaf Scholz ile yaptığı toplantıda kaynakların hangi alanlarda kullanılması gerektiği masaya yatırıldı. İsrail’in “Demir Kubbe” olarak adlandırılan “Arrow-3” sistemi konuşuldu. Buna göre Almanya’da üç ayrı bölgeye, füzeleri tespit eden “Süper Greene Pine” adlı radar sistemi yerleştirilecek. En erken 2025’te hizmete girebilecek Demir Kubbe sisteminin yaklaşık 2 milyar Euro’ya mal olacağı belirtiliyor.

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ALMANYA’DAN UKRAYNA’YA SİLAH DESTEĞİNE DEVAM



ALMANYA’da hükümet ortağı Yeşiller, Ukrayna’ya silah desteğine devam derken, Yeşiller Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, güvenlikleri ve özgürlüklerini savunan Ukraynalıların yanında olduklarını yineledi. Yeşiller Eş Başkanı Omid Nouripour, Ukraynalıların ülkelerini savunmalarının en doğal hakları olduğunu vurguladı. Nouripour, “Rusya’nın sürdürdüğü bu haksız savaş, silah göndermenin dışında bir alternatif bırakmıyor” dedi. Yeşiller’in kurultayında Ukrayna’ya silah sevkiyatının sürdürülmesini içeren bir önerge delegenin büyük bir bölümünün desteğiyle kabul edildi. Öte yandan Almanya’nın gönderdiği Strela tipi 1500 adet hava savunma roketi, 100 adet MG3 silahı ve 20 milyon merminin Ukrayna’ya ulaştığı da açıklandı. (Ahmet KÜLAHÇI / BERLİN)