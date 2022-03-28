Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Almanya’da ‘Demir Kubbe’ gündemde

#Rusya#Demir Kubbe#Almanya
Almanya’da ‘Demir Kubbe’ gündemde

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası orduya 100 milyar Euro ayıran Almanya, hava savunma sistemini güçlendirmeyi planlıyor.

Haberin Devamı

Bild am Sonntag gazetesi, hükümet kaynaklarına dayanarak Almanya’nın Rus balistik füze saldırısına karşı İsrail’deki gibi “Demir Kubbe” hava savunma sistemi kurmayı planladığını yazdı. Alman ordusu üst düzey yetkililerinin, olası bir füze saldırısına karşı Almanya’nın savunmasız olduğu yönünde bilgilendirme yapmasından sonra bir konu gündeme geldi. Alman Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn’un, Başbakan Olaf Scholz ile yaptığı toplantıda kaynakların hangi alanlarda kullanılması gerektiği masaya yatırıldı. İsrail’in “Demir Kubbe” olarak adlandırılan “Arrow-3” sistemi konuşuldu. Buna göre Almanya’da üç ayrı bölgeye, füzeleri tespit eden “Süper Greene Pine” adlı radar sistemi yerleştirilecek. En erken 2025’te hizmete girebilecek Demir Kubbe sisteminin yaklaşık 2 milyar Euro’ya mal olacağı belirtiliyor.

Haberin Devamı

ALMANYA’DAN UKRAYNA’YA SİLAH DESTEĞİNE DEVAM

ALMANYA’da hükümet ortağı Yeşiller, Ukrayna’ya silah desteğine devam derken, Yeşiller Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, güvenlikleri ve özgürlüklerini savunan Ukraynalıların yanında olduklarını yineledi. Yeşiller Eş Başkanı Omid Nouripour, Ukraynalıların ülkelerini savunmalarının en doğal hakları olduğunu vurguladı. Nouripour, “Rusya’nın sürdürdüğü bu haksız savaş, silah göndermenin dışında bir alternatif bırakmıyor” dedi. Yeşiller’in kurultayında Ukrayna’ya silah sevkiyatının sürdürülmesini içeren bir önerge delegenin büyük bir bölümünün desteğiyle kabul edildi. Öte yandan Almanya’nın gönderdiği Strela tipi 1500 adet hava savunma roketi, 100 adet MG3 silahı ve 20 milyon merminin Ukrayna’ya ulaştığı da açıklandı. (Ahmet KÜLAHÇI / BERLİN)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Demir Kubbe#Almanya

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker