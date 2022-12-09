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Almanya’da darbeci baskınının yankıları sürüyor... Scholz’u da kara listeye almışlar

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#Almanya#Olaf Scholz#Reichsbürger
Almanya’da darbeci baskınının yankıları sürüyor... Scholz’u da kara listeye almışlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 07:00

Almanya’da darbe planlayan aşırı sağcı örgüte yönelik operasyonların yankıları sürüyor. Örgütün 18 kişilik bir kara listesi olduğu, Başbakan Olaf Scholz’un da bu listede yer aldığı öne sürüldü.

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Almanya’da darbe planı yapan aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) adlı gruba yönelik yapılan baskın ve tutuklamaların yankıları sürüyor. İç istihbarattan sorumlu federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang, Reichsbürger ve darbe planlayan aşırı sağcı gruba yönelik operasyonun arka planını anlatırken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de aşırı sağa karşı yeni önlemler alınması gerektiğini söyledi.

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Almanya’da darbeci baskınının yankıları sürüyor... Scholz’u da kara listeye almışlar

UZUN SÜRELİ TAKİP

Haldenwang, grubun aylardır eyalet ve federal istihbarat daireleri tarafından takip altında olduğunu belirtirken, “Silah zoruyla darbe için somut planlar olduğu giderek daha açık hale geldiğinde polisi, savcılığı ve başsavcıyı çağırmanın zamanı gelmişti” dedi.

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54 KİŞİ ŞÜPHELİ

Bu oluşuma bağlı 21 binden fazla kişi olduğunu vurgulayan Haldenwang, üyelerin birçoğunun yasal ve yasadışı silah sahibi olduğuna dikkat çekerek, “Amacımız bu grupları silahsızlandırmak” dedi. Halihazırda örgüt lideri Prens 13’üncü Heinrich olmak üzere 25 kişi tutuklanırken, 54 şüphelinin olduğu, 150 yere düzenlenen baskında 50 yerde silahların ele geçirildiği bildirildi. Öte yandan Amerikan New York Times Gazetesi’ne konuşan kaynaklar örgüte ait bir ‘kara liste’ ele geçirildiğini belirtti. Gazetenin ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, 18 kişilik listenin içinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un da adının bulunduğu kaydedildi. Listedeki isimlerin “hasım politikacılar” olarak görüldüğü ve darbe sonrası ya idam edilmelerinin ya da sınırdışı edilmelerinin planlandığı aktarıldı. 

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YENİ TUTUKLAMA DALGASI GELİYOR

Alman yetkililer, hükümeti devirmeyi amaçladığı iddia edilen aşırı sağcı grupla ilgili yeni tutuklamaların olmasını beklediklerini belirtti. Thüringen eyaletinin en üst düzey güvenlik yetkilisi Georg Meier, dün kamu yayıncısı Deutschlandfunk’a yaptığı açıklamada, yetkililer kanıtları incelemesi sürerken ikinci bir gözaltı dalgası beklediğini söyledi.

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#Almanya#Olaf Scholz#Reichsbürger

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