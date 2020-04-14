Almanya’da da yumuşatma önerisi

Almanya’da alınan tedbirler koronavirüs salgınına karşı etkili olmaya başladı. Virüsün yayılma hızı günde 2.400 yeni vakaya kadar geriledi. İyileşenlerin sayısı ilk kez hasta sayısını geçti. Bu olumlu gelişmeler yavaş yavaş normal hayata dönmek için bir umut ışığı oldu. Ancak uzmanlar, siyaset ve bilim insanları önlemleri gevşetmenin tehlikeleri ve riskleri konusunda emin değiller. Virüs hakkında bilinmeyen çok şey var. Önlemleri gevşetmeye nereden başlamalı? Asıl tartışma bu soru üzerinde. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, ‘hijyen ve sosyal mesafe kurallarını uymayı güvence edebilen işyerlerinde günlük yaşama geri dönülebilir’ diyor. Virüsün yaygın olduğu Bavyera ve Baden Württemberg eyaletleri ise geri dönüş konusunda daha temkinli.

İŞTE O TAVSİYELER

Korona krizinde hükümete danışmanlık yapan Almanya Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina salgın önlemlerinden çıkış için hükümete bir tavsiye raporu hazırladı. Bazı öneriler şöyle:

- Okullar kademeli olarak mümkün olduğunca çabuk tekrar açılmalı. Sınıflarda en fazla 15 öğrenci olsun, teneffüsler farklı saatlerde yapılsın ve maske takılsın.

- Tren, uçak ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kurallarına uyulma ve maske şartı getirilsin.

- 2 metre mesafenin sağlanamadığı işyerlerinde vardiyalı ve maskeyle çalışılsın, evden çalışma devam ettirilsin.

Almanya Başbakanı Angela Merkel çarşamba günü eyalet başbakanlarıyla korona önlemlerini gözden geçirecek.