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Almanya'da Cum-Ex depremi... Scholz’un maillerine inceleme

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#Almanya#Olaf Scholz#Dünya
Almanyada Cum-Ex depremi... Scholz’un maillerine inceleme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 11:40

Hamburg merkezli özel Marburg Bank öncülüğünde ödemedikleri halde vergi iadesi alarak devletin milyarlarca Euro zarara uğratıldığı ‘Cum-Ex skandalı’ nedeniyle Başbakan Olaf Scholz’un mailleri incelendiği ortaya çıktı.

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Almanya, Şansölye Olaf Scholz’un e-postalarınının incelenmeye alınmasını konuşuyor...

‘Cum-Ex skandalı’na adı karışan Scholz’un maillerinin savcılık tarafından incelendiği ortaya çıktı.

7 YILI MERCEK ALTINDA

Hamburger Abendblatt gazetesi, Hamburg Savcılığı’nın olayla ilgili olarak 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Scholz’un gönderdiği ve kendisine gelen tüm e-maillerin incelendiğine yer verdi.

Gazetenin Hamburg Parlamento Araştırma Komisyonu’na dayandırarak verdiği haberinde, o dönemde Hamburg Eyalet Başbakanı olarak olaf.scholz@sk.hamburg.de mail adresini kullanan Scholz’un özellikle Warburg Bank’ın 47 milyon vergi borcunun talebinden feragat edilmesindeki rolüyle ilgili olarak mail trafiğinin savcılık tarafından incelendiği yer aldı.

Scholz, 2011 - 2018 yılları arasında Hamburg Belediye Başkanlığı yapmıştı.

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'DEVLET MİLYARLARCA EURO ZARARA UĞRATILDI'

Alman basınında geniş yer bulan iddiaya göre, bu dönemde, Hamburg merkezli özel Marburg Bank öncülüğünde hiç ödenmeyen vergiler için vergi iadesi alınarak devlet milyarlarca Euro zarara uğratıldı.

YARGITAY KARARINI VERDİ: EL KONULACAK

Devlete verilen zararın 30 milyar Euro’nun üzerinde olduğu belirlenirken, Almanya’da Yargıtay, bu uygulamanın yasalara aykırı olduğuna ve alınan vergi iadelerine el konulmasına karar verdi.

Ayrıca SPD’li Federal Meclis eski milletvekili Johannes Kahrs’ın hesabının bulunduğu Sparkasse’de kiraladığı kasada 200 bin Euro’nun üzerinde nakit para çıkması ve vergi kaçırdığı suçlamasıyla ilgili olarak da Başbakan Scholz’un maillerinin elden geçirilmesinin ilişkili olduğu da iddia edildi.

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA: HABERİM YOK

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Scholz’un maillerinin Hamburg Savcılığı tarafından incelendiğine dair bir bilgisi olmadığını söyledi. Hebestreit, 'Başbakan Scholz’un gizli ve saklayacak bir şeyi yok' dedi.

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