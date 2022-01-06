Almanya’da Covid-19 vaka sayısı 64 bine ulaştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Pandeminin sonu mu geliyor 1 SORU 4 UZMANPandeminin sonu mu geliyor? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
İşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladıkİşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladık#Memur Emeklisi
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
Fed altın fiyatlarını vurdu İşte son durum...Fed altın fiyatlarını vurdu! İşte son durum...#Altın Fiyatları
CEOsu duyurdu... Instagram kullananlar dikkat Tamamen değişecekCEO'su duyurdu... Instagram kullananlar dikkat! Tamamen değişecek#Instagram
Bakan yasayı duyurdu: Patronların mesai dışı çalışanları araması yasak, haftada 4 gün çalışacaklar...Bakan yasayı duyurdu: Patronların mesai dışı çalışanları araması yasak, haftada 4 gün çalışacaklar...#Belçika
Yeni yan etki iddiası Korona 9 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattıYeni yan etki iddiası! Korona 9 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı#Koronavirüs
NBAde Ömer Faruk Yurtseven fırtınası Shaqı geçti, gözünü rekora dikti...NBA'de Ömer Faruk Yurtseven fırtınası! Shaq'ı geçti, gözünü rekora dikti...#NBA
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
TOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlarTOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlar#TOGG
Bir yıl önce ilkel bir sedyeyle veda ettiği ülkeye geri dönmeye hazırlanıyorBir yıl önce ilkel bir sedyeyle veda ettiği ülkeye geri dönmeye hazırlanıyor#Ashley Judd
İşte DEVA Partili Gürcanın ifadesi Fotoğrafları böyle savunduİşte DEVA Partili Gürcan'ın ifadesi! Fotoğrafları böyle savundu#DEVA Partisi
Aracını kapıya yanaştırdı yüzünü kapattı Eda Taşpınarın panik anları...Aracını kapıya yanaştırdı yüzünü kapattı! Eda Taşpınar'ın panik anları...#Deniz Can Aktaş
HABERLERDünya Haberleri

Almanya’da Covid-19 vaka sayısı 64 bine ulaştı

#ALMANYA#Kovid-19#Dünya
Almanya’da Covid-19 vaka sayısı 64 bine ulaştı

Almanya’da Omicron mutasyonu nedeniyle artan vaka sayılarının 64 bine ulaşmasıyla birlikte, hükümet yeni tedbirlerin uygulamaya girebileceğini belirtti.

Haberin Devamı

Dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında, ülkeler yeni tedbir kararları almaya hazırlanıyor. Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKİ) tarafından açıklanan son 24 saate ait Covid-19 verileriyle birlikte, ülkede 64 bin 340 yeni vaka tespit edildiği ve 443 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, Almanya’daki toplam vaka sayısı 7 milyon 361 bin 660’ya, can kaybı sayısı da 113 bin 368’e ulaştı.

Almanya’da bir hafta içinde Covid-19’a yakalanan kişi sayısı ise, 237 bin 773 olarak açıklandı. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı (insidans) ise 285,9 olarak belirlendi.

Almanya’da yoğun bakım servislerinde 21 bin 73 hasta olduğu ifade edilirken, 3 bin 888 boş yatağın bulunduğu ve doluluk oranını ise yüzde 84,42 olarak belirlendiği açıklandı. Yoğun bakım servislerinde tedavi gören 3 bin 662 hastadan 2 bin 169’unun solunum sistemine bağlı olduğu da öğrenildi.

Haberin Devamı

YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDE

Almanya hızla yayılmaya devam eden Omicron mutasyonuna karşı tedbirleri sertleştirmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach tarafından yapılan açıklamada, "Üzerimize gelen ağır dalgayı karşılayabilmemiz için ne yazık ki sert tedbirler gerekli olacak" ifadelerine yer verildi.

Eyalet Sağlık Bakanları ile birlikte alınan yeni tedbir kararlarının yarın yapılacak Covid-19 Zirvesi’nde hükümete sunulacağını belirten Lauterbach, fiziksel teması en aza indirebilmek için önlemlerin artırılacağını söyledi. Omicron mutasyonunun bulaşma ve vücutta yayılma hızının diğer mutasyonlara göre daha çabuk geliştiğini söyleyen Lauterbach, risk almadan belli bir dereceye kadar karantina sürelerinin kısaltılacağını da ifade etti.

Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyon nüfusa sahip Almanya’da halkın yüzde 71,4’ünün çift doz, 33 milyon 400 bin kişinin de hatırlatıcı doz aşı yaptırdığı biliniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Kovid-19#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl