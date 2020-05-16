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Dünya
DHA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 09:38,Son Güncelleme:

Almanya'da Corona'dan ölenlerin sayısı 8000'i aştı

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Almanya'da Corona'dan ölenlerin sayısı 8000'i aştı
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 73 kişi artarak 8 bin 1'e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 724 artışla 175 bin 699’a yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 73 kişi artarak 8 bin 1'e ulaştı.

 

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