MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya’da Corona Virüs vakası 188’e yükseldi
GeriDünya Almanya’da Corona Virüs vakası 188’e yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 03.03.2020 - 15:46,Son Güncelleme:/

Almanya’da Corona Virüs vakası 188’e yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da Corona Virüs vakası 188’e yükseldi
Abone Olgoogle-news

Almanya’da 31 kişide daha Corona Virüsü teşhis edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 188’e yükseldi.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Corona Virüsü Almanya’da 31 kişi de daha görüldü. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki Corona Virüsü vakası sayısının 157’den 188’e yükseldiği belirtildi.

RKI’ya göre Almanya’nın 16 federal eyaletinden 13'ünde Corona Virüsü vakaları bildirildi. Kuzey Ren-Vestfalya'nın en çok etkilenen eyalet olduğu belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle