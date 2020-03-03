Almanya’da Corona Virüs vakası 188’e yükseldi

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Corona Virüsü Almanya’da 31 kişi de daha görüldü. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki Corona Virüsü vakası sayısının 157’den 188’e yükseldiği belirtildi.

RKI’ya göre Almanya’nın 16 federal eyaletinden 13'ünde Corona Virüsü vakaları bildirildi. Kuzey Ren-Vestfalya'nın en çok etkilenen eyalet olduğu belirtildi.