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Dünya
Almanya, (DHA)
Haber Giriş: 06.05.2020 - 10:57,Son Güncelleme:

Almanya’da corona virüs tablosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 996’ya yükseldi

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Almanya’da corona virüs tablosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 996’ya yükseldi
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (corona virüs) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 165 kişi artarak 6 bin 996'ya ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüsten etkilenen kişilerin sayısı 24 saatte 947 artışla 164 bin 807’ye yükselirken hayatını kaybeden kişilerin sayısı 165 kişi artarak 6 bin 996'ya ulaştı.

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