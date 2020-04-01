Almanya’da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 775’e çıktı

Almanya’da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 71 bin 808 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 775’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 130 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 4 bin 923 kişide daha virüs tespit edildi.