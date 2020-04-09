Almanya’da Corona Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 349’a çıktı

Almanya 113 bin 296 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4’üncü ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 349’a çıktı. Ülkede son 24 saatte 333 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 5 bin 633 kişide daha virüs tespit edildi.