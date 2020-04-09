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Dünya
DHA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 09:44,Son Güncelleme:/

Almanya’da Corona Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 349’a çıktı

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Almanya’da Corona Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 349’a çıktı
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Almanya’da Corona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 349’a yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 113 bin 296 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 333 kişi virüs nedeniyle öldü.

Almanya 113 bin 296 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4’üncü ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 349’a çıktı. Ülkede son 24 saatte 333 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 5 bin 633 kişide daha virüs tespit edildi.

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