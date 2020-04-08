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Dünya
DHA- Fotoğraf:REU
Haber Giriş: 08.04.2020 - 09:17,Son Güncelleme:/

Almanya’da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 16’ya çıktı

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Almanya’da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 16’ya çıktı
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Almanya’da koronavirüs (corona virüs) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 16’ya yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 107 bin 663 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 206 kişi virüs nedeniyle öldü.

Almanya, 107 bin 663 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 16’ya çıktı. Ülkede son 24 saatte 206 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 4 bin 288 kişide daha virüs tespit edildi.

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