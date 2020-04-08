Almanya’da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 16’ya çıktı

Almanya, 107 bin 663 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 16’ya çıktı. Ülkede son 24 saatte 206 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 4 bin 288 kişide daha virüs tespit edildi.