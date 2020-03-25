Almanya’da Corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 159’a çıktı

Almanya’da Corona Virüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 32 bin 991 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 159’a çıktı. Almanya’da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey-Ren Vestfalya bölgesi oldu.