Almanya’da Corona Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13’e çıktı
Almanya’da Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 6 bin 206 olarak açıklandı.
Almanya’da Corona Virüsün yayılma hızı artmaya başladı. Ülke genelinde virüs teşhisi konulanların sayısı 6 bin 206’ya yükseldi. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13’e çıktı.
Die Zeit gazetesinin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya Corona Virüs nedeniyle en çok etkilenen bölge haline geldi. 2 bin 493 vakanın bulunduğu bölgede, 6 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 977 vaka ve 3 ölüm ile Baden-Vürtemberg bölgesi takip ediyor. Son olarak da 886 vaka ve 4 ölü ile Bayern bölgesi geliyor. Diğer bölgelerde vaka sayıları çok fazla olmasa da gerek Alman hükümeti, gerekse Alman medyası vaka sayılarında artışın beklendiğinin altını çizdi.
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