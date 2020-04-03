Almanya’da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1107’ye çıktı

Almanya'da son 24 saatte 176 kişi virüs nedeniyle öldü. Almanya’da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 84 bin 794 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi.



Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1107’ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 176 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 6 bin 813 kişide daha virüs tespit edildi.