Almanya’da Corona Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10’a çıktı
Almanya’da Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 5 bin 54 olarak açıklandı.
Almanya’da Corona Virüs'ün yayılma hızı artmaya başladı. 9 Mart’ta 1040 olarak açıklanan vaka sayısı, bugün 5 bin 54 kişiyi buldu. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10’a çıktı.
Die Zeit Gazetesi'nin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya Corona Virüs nedeniyle en çok etkilenen bölge haline geldi. 2 bin 100 vakanın bulunduğu bölgede, 4 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 827 vaka ve 3 ölüm ile Baden-Vürtemberg bölgesi takip ediyor. Son olarak da 681 vaka ve 3 ölü ile Bayern bölgesi geliyor. Diğer bölgelerde vaka sayıları çok fazla olmasa da gerek Alman hükümeti, gerekse Alman medyası vaka sayılarında artışın beklendiğinin altını çizdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle