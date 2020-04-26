Almanya’da Corona Virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 5 bin 877’ye yükseldi

Küresel tehdit haline gelen Corona Virüs salgınında Almanya, 156 bin 513 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 877’ye çıktı. Almanya en fazla test yapan ülkeler arasında yer alırken toplamda 2 milyon 072 bin 669 kişiye test yaptı.