Almanya’da Corona Virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 3 bin 495’e yükseldi

Almanya, 132 bin 210 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 495’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 301 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 138 kişide daha virüs tespit edildi.