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Dünya
DHA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 09:37,Son Güncelleme:

Almanya’da Corona Virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 3 bin 495’e yükseldi

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Almanya’da Corona Virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 3 bin 495’e yükseldi
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Almanya’da Corona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 495’e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 132 bin 210 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 301 kişi virüs nedeniyle öldü.

Almanya, 132 bin 210 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 495’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 301 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 138 kişide daha virüs tespit edildi.

 

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