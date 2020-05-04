Almanya’da corona virüs bilançosu

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 165 bin 664 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6’ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 132 bin 700’ünün iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısının 26 bin 98 olduğu belirtilirken; salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 866’ya çıktı.