Almanya'da cinnet geçiren Türk

Münster polisi, adını açıklamadığı Türkün, yakınlarına SMS göndererek “kötü bir olayın yaşanacağını” haber
verdiğini ve daha önce yazdığı bir veda mektubunda, öldüğü zaman Türkiye'de gömülmek istediğini bildirdiğini açıkladı.SMS'i alan yakınları evine gittiler ama...
Bu kişinin, kişisel nedenlerden dolayı eşini, ayrıca 7 ve 15 yaşındaki çocuklarını öldürdüğünün tahmin edildiğini belirten polis, SMS'yi alan yakınlarının kentin Wadelheim semtinde bulunan ailenin evine gittiğini, zili çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine camdan içeriye baktıklarını ve yerde bir ceset gördükleri için kapıyı kırarak içeriye girdiklerini, koridorda annenin cesedini bulduklarını kaydetti.Korkunç olayın nedeni anlaşılamadı
Olay yerine çağrılan polis ve itfaiyenin evin üst katında da intihar eden Türkün ve öldürdüğü çocuklarının cesetlerini bulduğu, olayın nedeninin henüz tam olarak kesinlik kazanmadığı ifade edildi.Bir değil, 2 ruhsatlı silahı vardı
Olayla ilgili soruşturmayı üstlenen Münster Savcılığı, söz konusu Türkün yanında, ruhsatlı 2 silahın ve bir veda mektubunun bulunduğu bildirildi.
Soruşturmayı yürüten Başsavcı Wolfgang Schweer, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin eşi ve çocuklarını öldürdüğüne kesin gözüyle bakıldığını, ancak bunun tam olarak otopsiden sonra kesinlik kazanacağını belirtti.Ekonomik nedenler ya da psikolojik sorunlar
Ailenin adını açıklamak istemeyen Schweer, olayın nedeninin henüz tam belli olmamakla birlikte ekonomik sebeplerden kaynaklandığını ve söz konusu kişinin psikolojik sorunlarının da olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.